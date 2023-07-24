Водитель получил травмы головы
Стали известны подробности ДТП с перевернувшимся грузовиком «Вольво» в Иволгинском районе Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», авария произошла вечером 22 июля. Как выяснилось, водитель пытался избежать наезда на лошадей.
- В 22 часа 35-летний водитель автомобиля «Вольво» на 431 км федеральной трассы Иркутск – Чита, уходя от наезда на лошадей, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель с травмами лица и головы был госпитализирован в больницу.
Также 22 июля в Бурятии произошло два смертельных ДТП: в Улан-Удэ водитель Nissan Almera насмерть сбил на «зебре» пятилетнюю девочку, а в Кабанском районе погиб 19-летний пассажир Toyota Corolla Fielder, которая столкнулась с большегрузом.
В Бурятии грузовик опрокинулся из-за лошадей
Происшествия, Фото:
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