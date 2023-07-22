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В Бурятии в ДТП погиб 19-летний парень

В Бурятии в ДТП погиб 19-летний парень
Происшествия,  Фото:Кабанск-инфо.24/7
Также в аварии пострадали водитель «Тойоты» и его дочь

В час ночи 22 июля в Кабанском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.

49-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» в 5 км от города Бабушкин совершил столкновение с большегрузным автомобилем «Вольво».


- В результате ДТП водитель «Тойоты» и 13-летняя пассажир (его дочь) с тяжёлыми травмами в состоянии комы госпитализированы в медицинское учреждение. 19-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Водитель «Вольво» получил травмы, после осмотра медиками отпущен домой.


Прокуратура республики поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных органами ГИБДД. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности принятого правового решения. Также при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе.
 

ДТП.смерть

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