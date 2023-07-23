В районе Бурятии грузовик улетел в кювет

Водителя машины с травмами увезли в больницу
ДТП с пострадавшим произошло в Иволгинском районе, в районе села Ошурково. Грузовой автомобиль Volvo, за рулём которого сидел мужчина, улетел в кювет.
В итоге водитель машины получил закрытую черепно-мозговую травму. Его увезли в больницу, сообщили в группе «Иволга-инфо.24/7».
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