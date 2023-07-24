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В Иркутской области мальчик пострадал от удара молнии, когда мылся в бане

В Иркутской области мальчик пострадал от удара молнии, когда мылся в бане
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Проверку проводит полиция

Вечером 23 июля в городе Нижнеудинск во время сильного дождя произошёл несчастный случай. Ученик четвёртого класса, находясь в бане, получил ожоги, предположительно, после удара молнии.

«Ученик четвёртого класса со старшим братом мылся в бане. В момент, когда старший брат покинул помещение, раздался сильный хлопок. Вернувшийся родственника обнаружил мальчика с ожогами, после чего школьник был доставлен в медучреждение», - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

По одной из версий, ребёнок получил травмы в результате попадания молнии.

Полицейские во взаимодействии с сотрудниками прокуратуры проводят всестороннюю проверку.  
удар молнией травмы

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