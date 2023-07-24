Проверку проводит полиция
Вечером 23 июля в городе Нижнеудинск во время сильного дождя произошёл несчастный случай. Ученик четвёртого класса, находясь в бане, получил ожоги, предположительно, после удара молнии.
«Ученик четвёртого класса со старшим братом мылся в бане. В момент, когда старший брат покинул помещение, раздался сильный хлопок. Вернувшийся родственника обнаружил мальчика с ожогами, после чего школьник был доставлен в медучреждение», - сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
По одной из версий, ребёнок получил травмы в результате попадания молнии.
Полицейские во взаимодействии с сотрудниками прокуратуры проводят всестороннюю проверку.
В Иркутской области мальчик пострадал от удара молнии, когда мылся в бане
Происшествия, Фото:
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