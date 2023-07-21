В Иркутской области на реке Лена пропала семейная пара с ребёнком









Сейчас поиск пропавших продолжается. Обследуется река, прибрежная зона, тайга и зимовья, расположенные поблизости.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». «Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



Ход и результаты проверки на контроль взяла областная прокуратура. Также надзорный орган даст оценку исполнению законодательства о семейном благополучии.

Сейчас поиск пропавших продолжается. Обследуется река, прибрежная зона, тайга и зимовья, расположенные поблизости.Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». «Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.Ход и результаты проверки на контроль взяла областная прокуратура. Также надзорный орган даст оценку исполнению законодательства о семейном благополучии.

55-летний мужчина, его 46-летняя жена и их пятилетний внук отправились на рыбалку на моторной лодке по реке Лена в Киренском районе Иркутской области и пропали.Семья уехала отдыхать 15 июля, вернуться они планировали 17-го. В полицию обратился глава посёлка Юбилейный.В ходе поисков спасатели и полицейские обнаружили перевёрнутую лодку пропавших с их личными вещами.- Полицейскими во взаимодействии со спасателями отряда «Северный» организован розыск. В результате поисковики в районе устья реки Бобровка, впадающей в реку Чечуй, обнаружили затопленную лодка с личными вещами, рыболовными снастями и спасательными жилетами, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.