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В Иркутской области на реке Лена пропала семейная пара с ребёнком

В Иркутской области на реке Лена пропала семейная пара с ребёнком
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Найдена только их перевёрнутая лодка

55-летний мужчина, его 46-летняя жена и их пятилетний внук отправились на рыбалку на моторной лодке по реке Лена в Киренском районе Иркутской области и пропали.

Семья уехала отдыхать 15 июля, вернуться они планировали 17-го. В полицию обратился глава посёлка Юбилейный.

В ходе поисков спасатели и полицейские обнаружили перевёрнутую лодку пропавших с их личными вещами.

- Полицейскими во взаимодействии со спасателями отряда «Северный» организован розыск. В результате поисковики в районе устья реки Бобровка, впадающей в реку Чечуй, обнаружили затопленную лодка с личными вещами, рыболовными снастями и спасательными жилетами, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Сейчас поиск пропавших продолжается. Обследуется река, прибрежная зона, тайга и зимовья, расположенные поблизости.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». «Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Ход и результаты проверки на контроль взяла областная прокуратура. Также надзорный орган даст оценку исполнению законодательства о семейном благополучии. 
пропавшие без вести

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