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Житель Бурятии пытался оформить кредит с чужого телефона

Житель Бурятии пытался оформить кредит с чужого телефона
Происшествия,  Фото:pixabay.com
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25-летний житель Северобайкальска признан виновным в покушении на мошенничество.

- Установлено, что молодой человек попросил у своего знакомого попользоваться телефоном. Без его согласия вошёл в онлайн-приложение и оформил заявку на получение потребительского кредита на сумму 26 тыс. рублей. Банк в выдаче запрашиваемого кредита отказал, в связи с чем денежные средства в распоряжение виновному не поступили, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Суд приговорил молодого человека к 100 часам обязательных работ. Приговор суда вступил в законную силу.
покушение на мошенничество

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