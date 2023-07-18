Провернуть аферу не удалось
25-летний житель Северобайкальска признан виновным в покушении на мошенничество.
- Установлено, что молодой человек попросил у своего знакомого попользоваться телефоном. Без его согласия вошёл в онлайн-приложение и оформил заявку на получение потребительского кредита на сумму 26 тыс. рублей. Банк в выдаче запрашиваемого кредита отказал, в связи с чем денежные средства в распоряжение виновному не поступили, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Суд приговорил молодого человека к 100 часам обязательных работ. Приговор суда вступил в законную силу.
Житель Бурятии пытался оформить кредит с чужого телефона
Происшествия, Фото:
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