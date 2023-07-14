В Бурятии неопытная водитель устроила тройное ДТП





Накануне, 13 июля, в Прибайкальском районе Бурятии 26-летняя девушка стала виновницей столкновения трёх автомобилей.- 26-летняя водитель автомобиля «Тойота Аллион», следуя со стороны села Максимиха в направлении Улан-Удэ, в двух километрах от села Горячинск выехала на полосу встречного движения и по касательной совершила столкновение с автомобилем «Тойота Пробокс» с последующим столкновением с автомобилем «Тойота Сурф». От удара последние съехали в кювет, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.В результате ДТП сама водитель «Аллиона», её двухлетний сын и 46-летняя пассажирка были доставлены для осмотра в медучреждение. Все трое отделались ушибами, ссадинами и гематомами. Обошлось без тяжёлых травм, так как все были пристёгнуты.Установлено, что девушка имеет небольшой стаж вождения: водительское удостоверение она получила всего 2,5 месяца назад.Водители и пассажиры двух других машин не пострадали, все они были пристёгнуты ремнями безопасности.