В Улан-Удэ возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма

По этой статье предусмотрено в том числе лишение свободы
В Улан-Удэ по факту вандализма в парке, где облили чёрной краской бюст Героя Советского Союза Сергея Орешкова, возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма.
Дело возбуждено по части 3 статьи 354.1 УК РФ, а именно «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества». Санкциями статьи предусмотрен штраф в размере до трёх миллионов рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы на срок до года, принудительные работы до трёх лет, либо же лишение свободы до трёх лет.
Вандалы пока не найдены.
- В настоящее время по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемого, его розыск и задержание, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», вопиющий акт вандализма произошёл утром 6 июля в парке имени Орешкова. Неизвестные намеренно осквернили бюст Героя Советского Союза, сильно облив его чёрной краской.
Рабочие сейчас вовсю очищают бюст.
Отметим, первое в Бурятии уголовное дело о реабилитации нацизма было возбуждено ещё в 2016 году. Тогда улан-удэнец разместил на своей странице в соцсети изображение флага с символами фашистской Германии, фотографии Адольфа Гитлера, а также кощунственные надписи о защитниках Отечества. А 9 мая юноша и вовсеразгуливал по Улан-Удэ в нацистской форме. Неприятно удивлённые горожане обратились в полицию, и молодой человек был задержан.
Кстати, на суде он отрицал, что поддерживает фашистскую идеологию и пытался оправдаться. Так, кощунственные картинки на своей странице объяснил тем, что состоит в группе противников лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. «Эти лица в мае направили ему сообщение, что он не должен к ним так относиться. В ответ он скачал изображения фашистского характера на свою страницу, чтобы отправить их гомосексуалистам и позлить их. Удалить их со своей страницы забыл», - приводилась в судебных материалах позиция улан-удэнца. А что касается кителя и фуражки, как из немецкой формы, то их он изготовил, чтобы изобразить пленного немца, уверял молодой человек. Он в итоге получил наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов.
Справка:
Сергей Орешков родился в 1916 году в деревне Чуприно Вологодской области в семье крестьянина. Работал в Архангельске, затем на Вологодском паровозоремонтном заводе, а с мая 1935 года - мастером на локомотивовагонном заводе в Улан-Удэ, откуда был призван в Красную Армию.
Окончил Забайкальское военное пехотное училище. Участник Великой Отечественной войны с апреля 1943 года.
Подвиг, за который получил звание Героя Советского Союза, совершил 16 августа 1943 года в бою за деревню Васищево (ныне посёлок городского типа Харьковской области Украины).
Части 57-й армии вели упорные наступательные бои на Харьковском направлении. На острие удара находился 124-й гвардейский полк 47-й гвардейской дивизии. Пытаясь остановить наступление гвардейцев, фашисты открыли под деревней Васищево ураганный артиллерийский и ружейно-пулемётный огонь по нашим частям. Пехота вынуждена была залечь.
Командир роты вызвал к себе гвардии младшего лейтенанта Орешкова и поставил перед его взводом задачу: уничтожить вражескую огневую точку на правом фланге. Это было необходимо для успешного наступления полка.
Орешков возглавлял атаку своего взвода. Бойцы забросали гранатами опорный пункт и подавили два пулемёта. Но третий продолжал стрелять.
Тогда Орешков с гранатой в руках решительно бросился вперёд, но, пробежав несколько метров, упал, скошенный пулей. Истекая кровью, он ползком начал подбираться к пулемёту. Собрав последние силы, младший лейтенант приподнялся, рванулся вперёд и своим телом закрыл амбразуру дзота. Пулемёт захлебнулся.
Воодушевленные подвигом командира, бойцы взвода штурмом взяли опорный пункт врага. Ценою жизни Сергей Орешков способствовал выполнению боевой задачи взводом. Похоронен в братской могиле в Васищево.
Сергею Орешкову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза указом от 20 декабря 1943 года. Его именем названы улицы в Улан-Удэ, в посёлке Васищево. Многие пионерские дружины Улан-Удэ носили имя Сергея Орешкова. Имя Героя носит ГПТУ № 9 в Архангельске.
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма
Происшествия, Фото:
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