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В Бурятии нашли тело утонувшего подростка

В Бурятии нашли тело утонувшего подростка
Происшествия, 
Его обнаружили недалеко от места трагедии

Всё произошло 8 июня в тарбагатайском селе Нижний Саянтуй. В Селенге утонул 14-летний подросток. Он вместе с двумя друзьями решил искупаться в реке, но, отплыв от берега, принялся звать на помощь. Как выяснилось, мальчика подхватило течением и стало уносить вниз.

На место тут же отправились сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Поиски утонувшего продолжались несколько дней. На днях на помощь даже призвали жителей Бурятии – их попросили обследовать берег Селенги ниже по её течению в своих населённых пунктах и при обнаружении тела сообщить об этом в службу 112.

Спустя неделю стало известно, что мальчика нашли.

- Тело опознано. Его обнаружили в трёх-четырёх километрах от места происшествия, – сообщили в районной группе «Тарбагатай-инфо 24/7».

Там объявили сбор средств на похороны ребёнка. Известно, что подросток учился в местной средней школе. 
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