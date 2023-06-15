Его обнаружили недалеко от места трагедии
Всё произошло 8 июня в тарбагатайском селе Нижний Саянтуй. В Селенге утонул 14-летний подросток. Он вместе с двумя друзьями решил искупаться в реке, но, отплыв от берега, принялся звать на помощь. Как выяснилось, мальчика подхватило течением и стало уносить вниз.
На место тут же отправились сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Поиски утонувшего продолжались несколько дней. На днях на помощь даже призвали жителей Бурятии – их попросили обследовать берег Селенги ниже по её течению в своих населённых пунктах и при обнаружении тела сообщить об этом в службу 112.
Спустя неделю стало известно, что мальчика нашли.
- Тело опознано. Его обнаружили в трёх-четырёх километрах от места происшествия, – сообщили в районной группе «Тарбагатай-инфо 24/7».
Там объявили сбор средств на похороны ребёнка. Известно, что подросток учился в местной средней школе.
В Бурятии нашли тело утонувшего подростка
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