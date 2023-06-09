В Бурятии стали известны подробности об утонувшем подростке

Как сообщал «Байкал-Daily», 8 июня на реке Селенга в Бурятии утонул 14-летний подросток. Сейчас его тело ищут в районе села Нижний Саянтуй в Тарбагатайском районе.
9 июня стали известны подробности происшествия. Установлено, что накануне вечером трое мальчиков решили искупаться в Селенге. Один из них отплыв от берега на середину реки, а спустя некоторое время стал звать на помощь.
- Со слов приятелей, подростка подхватило течением и стало уносить вниз. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Поиски результата не дали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
С родственниками утонувшего мальчика работают психологи МЧС.
Сейчас поиски продолжаются, работают спасатели поисково-спасательных служб и инспекторы ГИМС.