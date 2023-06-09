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В Бурятии в Селенге утонул подросток

В Бурятии в Селенге утонул подросток
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Идут поиски тела

На реке Селенга в Бурятии утонул 14-летний подросток. Сейчас его тело, унесённое течением, ищут в районе села Нижний Саянтуй в Тарбагатайском районе.

Как сообщает «Тарбагатай-инфо. 24/7», звонок о происшествии в спасательную службу поступил 8 июня в 20:23. На место выезжали спасатели Бурятской республиканской спасательной службы и полицейские. Пока поиски не увенчались успехом.

- Обследовали 2,5 км водного и прибрежного массива. Поиски продолжаются, - уточнили в «Тарбагатай-инфо. 24/7».
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