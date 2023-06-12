В пригородном районе Бурятии не могут найти тело утонувшего подростка

Местных жителей просят обследовать берег реки
Трагедия произошла
8 июня в тарбагатайском селе Нижний Саянтуй. В Селенге утонул 14-летний подросток. Он вместе с двумя друзьями решил искупаться в реке, но, отплыв от берега, принялся звать на помощь. Как выяснилось
, мальчика подхватило течением и стало уносить вниз.
На место тут же отправились сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Поиски утонувшего продолжались несколько дней, но оказались безрезультатными.
На помощь призвали местных жителей. Их просят обследовать берег Селенги ниже по её течению в своих населённых пунктах и при обнаружении тела сообщить об этом в службу 112.
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