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В пригородном районе Бурятии не могут найти тело утонувшего подростка

В пригородном районе Бурятии не могут найти тело утонувшего подростка
Происшествия,  Фото:МЧС по Бурятии
Местных жителей просят обследовать берег реки

Трагедия произошла 8 июня в тарбагатайском селе Нижний Саянтуй. В Селенге утонул 14-летний подросток. Он вместе с двумя друзьями решил искупаться в реке, но, отплыв от берега, принялся звать на помощь. Как выяснилось, мальчика подхватило течением и стало уносить вниз.
 
На место тут же отправились сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Поиски утонувшего продолжались несколько дней, но оказались безрезультатными.
 
На помощь призвали местных жителей. Их просят обследовать берег Селенги ниже по её течению в своих населённых пунктах и при обнаружении тела сообщить об этом в службу 112.
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