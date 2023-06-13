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Лесной пожар на севере Бурятии тушат уже 157 человек

Лесной пожар на севере Бурятии тушат уже 157 человек
Происшествия,  Фото:«Муя-инфо.24/7»
С возгоранием возле Таксимо борются вторые сутки

В Муйском районе Бурятии удалось локализовать западную кромку крупного лесного пожара, который разбушевался там днём 11 июня. Его площадь, согласно опубликованной в группе «Муя-инфо.24/7» информации, по-прежнему составляет 650 гектаров.

Сейчас с возгоранием борются 157 человек. Для тушения задействовали 24 единицы техники.

Пожар разросся до 650 га вечером 12 июня за счёт встречного пала. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что ситуация стабилизировалась и стихия посёлку Таксимо не угрожает. Там проложили минерализованные полосы.

В ближайшие сутки продолжится проливка тлеющих участков. Накануне на место прибыли пожарные-десантники из Нижнеангарска. Ещё семь их коллег прилетели из села Баргузин.

Предварительная причина уже известна – человеческий фактор. В качестве одной из версий рассматривается поджог. Но что именно вызвало возгорание, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.
лесные пожары

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