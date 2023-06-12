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Пожар на севере Бурятии разросся

Пожар на севере Бурятии разросся
Происшествия,  Фото:«Муя-инфо 24/7»
Площадь возгорания увеличилась до 650 гектаров

В Муйском районе уже сутки бушует лесной пожар. Минувшей ночью он охватил площадь в 200 гектаров, а к вечеру 12 июня разросся до 650 гектаров за счёт встречного пала. Об этом сообщили недавно в районной группе «Муя-инфо 24/7».

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что ситуация стабилизировалась и стихия посёлку не угрожает. Там проложили минерализованные полосы. В ближайшие сутки пожарные продолжат проливку тлеющих участков.
 
Тем временем в районе нарастили группировку сил для тушения пожара – с ним, по последним данным, борются уже 147 человек и 26 единиц техники. На место прибыли пожарные-десантники из Нижнеангарска, ещё семь их коллег прилетели из села Баргузин.
лесные пожары

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