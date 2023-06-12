Страшный лесной пожар разбушевался на севере Бурятии



В воскресенье, 11 июня, в Муйском районе разгорелся лесной пожар. Очаг обнаружили днём примерно в двух километрах от районного центра – посёлка Таксимо. К тушению изначально привлекли сотрудников лесной охраны.



К вечеру площадь возгорания увеличилась. На место из Улан-Удэ отправился вертолёт Ми-8 с водосливным устройством. Выдвинулись туда и добровольцы.







Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил в соцсетях, что обстановка сложная.



- Из-за изменения ветра и увеличения площади пожара до 150 гектаров, 80 га из которых – верховой, возникла угроза его перехода на населённый пункт, – отметил Цыденов. – Производится наращивание группировки.



Всего пришлось задействовать 15 единиц техники. К борьбе с огнём привлекли 96 человек.



- Из них на защите – 57. Предварительная причина пожара – человеческий фактор. В районе подстанции ФСК распространение огня приостановлено, – добавил руководитель республики.



Примерно в 22:00 в аэропорту Таксимо приземлился Ми-8 с пожарными-десантниками. Там начали обустраивать минерализованные полосы и устроили встречный пал, сообщается в районной группе «Муя-инфо 24/7».







Тушение продолжилось ночью. Ближняя кромка огня, по данным на 1:30 12 июня, была в 700 метрах от жилого строения, а в одном километре от неё находилась автобаза.



Местная жительница рассказала, что ночью во время пожара дым уходил от посёлка вглубь.



- Слышно, как работает техника. С огнём борются встречными палами и прокладкой минерализованных полос. Работает более 100 человек и свыше 20 единиц техники. Скоро рассветёт и в воздух поднимут борт Ми-8, который будет брать воду из Ульто. Утром обещают дождь. Очень все надеемся, что прогноз сбудется, – отметила она.



Около 03:00 огонь пошёл на озеро Ульто в гору. Дорогу туда перекрыли, говорится в чате «Муя-инфо 24/7».





Как сообщили в республиканском управлении МЧС, в готовности находится пожарный поезд. Площадь возгорания увеличилась до 200 га.



- Основные силы направлены на защиту населённого пункта, по периметру которого дополнительно сделали опашку. Жаркая сухая погода и труднодоступная местность способствовали распространению пожара и его переходу в верховой, – подчеркнули в ведомстве.



Сейчас посёлку пока ничего не угрожает, но ветер постоянно меняет направление и потому сложная обстановка сохраняется.

