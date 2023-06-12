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Страшный лесной пожар разбушевался на севере Бурятии

Страшный лесной пожар разбушевался на севере Бурятии
Происшествия,  Фото:«Муя-инфо 24/7»
Возгорание, угрожавшее целому посёлку, тушили сто человек

В воскресенье, 11 июня, в Муйском районе разгорелся лесной пожар. Очаг обнаружили днём примерно в двух километрах от районного центра – посёлка Таксимо. К тушению изначально привлекли сотрудников лесной охраны.
 
К вечеру площадь возгорания увеличилась. На место из Улан-Удэ отправился вертолёт Ми-8 с водосливным устройством. Выдвинулись туда и добровольцы.

 
Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил в соцсетях, что обстановка сложная.
 
- Из-за изменения ветра и увеличения площади пожара до 150 гектаров, 80 га из которых – верховой, возникла угроза его перехода на населённый пункт, – отметил Цыденов. – Производится наращивание группировки.
 
Всего пришлось задействовать 15 единиц техники. К борьбе с огнём привлекли 96 человек.

- Из них на защите – 57. Предварительная причина пожара – человеческий фактор. В районе подстанции ФСК распространение огня приостановлено, – добавил руководитель республики.
 
Примерно в 22:00 в аэропорту Таксимо приземлился Ми-8 с пожарными-десантниками. Там начали обустраивать минерализованные полосы и устроили встречный пал, сообщается в районной группе «Муя-инфо 24/7».

 
Тушение продолжилось ночью. Ближняя кромка огня, по данным на 1:30 12 июня, была в 700 метрах от жилого строения, а в одном километре от неё находилась автобаза.

Местная жительница рассказала, что ночью во время пожара дым уходил от посёлка вглубь.
 
- Слышно, как работает техника. С огнём борются встречными палами и прокладкой минерализованных полос. Работает более 100 человек и свыше 20 единиц техники. Скоро рассветёт и в воздух поднимут борт Ми-8, который будет брать воду из Ульто. Утром обещают дождь. Очень все надеемся, что прогноз сбудется, – отметила она.

Около 03:00 огонь пошёл на озеро Ульто в гору. Дорогу туда перекрыли, говорится в чате «Муя-инфо 24/7».

Как сообщили в республиканском управлении МЧС, в готовности находится пожарный поезд. Площадь возгорания увеличилась до 200 га.

- Основные силы направлены на защиту населённого пункта, по периметру которого дополнительно сделали опашку. Жаркая сухая погода и труднодоступная местность способствовали распространению пожара и его переходу в верховой, – подчеркнули в ведомстве.

Сейчас посёлку пока ничего не угрожает, но ветер постоянно меняет направление и потому сложная обстановка сохраняется.
лесные пожары Муйский район

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