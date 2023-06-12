К крупному возгоранию на севере Бурятии мог привести поджог





Днём стало известно, что ситуация в Таксимо стабилизировалась и стихия посёлку не угрожает. Там проложили минерализованные полосы. В ближайшие сутки пожарные продолжат проливку тлеющих участков.



- Пошёл дождь – конечно, он помог. Люди боролись с пожаром, сдерживали его от прихода населённый пункт и сдержали. Надо сказать «спасибо» всем, кто всю ночь не спал – это более 100 человек. Восточную и западную кромку остановили. Работает техника. Ведётся дополнительная прокладка минерализованных полос, – подчеркнул Алексей Цыденов. – Сделали профилактические отжиги, пустили встречный пал, чтобы не допустить огонь к посёлку.



Однако, по словам главы, пока расслабляться рано.



- Тление всё равно продолжается. Дождь закончился, ветер немного поднимается и вероятность выхода открытого огня сохраняется. Поэтому все люди на местах, техника на месте. Все работают. Привлечены силы РЖД, ФСК, арендаторов, «Бурятзолото». Мы собрали своих пожарных из Баргузина. Скоро прибудут дополнительные силы из Нижнеангарска и Улан-Удэ. В общем, консолидировали достаточный человеческий ресурс. Справимся, – заверил Алексей Цыденов.



Огнеборцы продолжают работу также по дотушиванию складированного леса возле подстанции ФСК.



- Думаю, к этой ситуации будем подключать ещё и прокуратуру – поскольку большие объёмы складированного леса были без должного обеспечения пожарной безопасности. На месте работают правоохранительные органы. Всех призываю быть аккуратными. Лето пришло, температуры высокие и любое неосторожное обращение с огнём – это пожар, – заключил глава Бурятии.

