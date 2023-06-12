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В северный посёлок, где разгорелся сильный пожар, вылетел глава Бурятии

В северный посёлок, где разгорелся сильный пожар, вылетел глава Бурятии
Происшествия,  Фото:telegram-канал А. Цыденова
Алексей Цыденов отправился туда вместе с пожарными-десантниками

Утром 12 июня глава республики отправился в муйский посёлок Таксимо. Накануне там разбушевался страшный лесной пожар, который угрожал населённому пункту. К ночи его площадь увеличилась до 200 гектаров.
 
- Вылетел в Таксимо с нашими пожарными-десантниками. Ситуация по-прежнему сложная. Пожар действует на площади в 200 га, из них 80 га – верховой, – написал Алексей Цыденов в своём telegram-канале.

С огнём сейчас борются 71 человек. Ранее местные жители рассказали, что возгорание тушили более 100. Задействовать пришлось восемь единиц техники.

В республиканском управлении МЧС уточнили: основные силы направлены на защиту посёлка, по периметру которого дополнительно сделали опашку.

- Жаркая сухая погода и труднодоступная местность способствовали распространению пожара и его переходу в верховой, – подчеркнули в ведомстве.

Пока людям ничего не угрожает, но ветер постоянно меняет направление. Тем временем в районной группе «Муя-инфо 24/7» сообщили, что в районе начался дождь. Максимум осадков ожидается к 14:00. Ветер, по прогнозами синоптиков, должен ослабнуть.
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