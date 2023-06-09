Следователи дадут оценку действиям ответственных лиц
Следователи в Улан-Удэ возбудили уголовное дело после того, как восьмилетний ребёнок лишился пальца на детской горке.
- Восьмилетний ребёнок при скатывании с горки на детской площадке, расположенной по ул. Минина, получил травму. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Отмечается, что в ходе следствия будет установлена полная картина происшествия, после чего действиям (бездействию) ответственных лиц будет дана правовая оценка.
Как сообщал «Байкал-Daily», страшный инцидент произошёл 6 июня на улице Минина. Ребёнок попытался ухватиться за острый железный бортик деформированной горки - в итоге ему отрезало палец.
Горка с игровой площадкой находилась на балансе ТОС «Сарана». Площадка была построена в 2014 году на грант, выигранный в республиканском конкурсе.
8 июня всю игровую зону, а не только опасную горку, демонтировали. «Работали до поздней ночи – какие-то конструкции удалось выкопать, некоторые, которые закопаны глубоко в земле, мы пока что срезали. Сегодня удалим остатки бетона. Сейчас все конструкции лежат у нас, на огороженном участке», - сообщила председатель ТОС «Сарана» Анастасия Гермашева.
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело из-за оторванного на горке пальца
Происшествия, Фото:
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Следователи дадут оценку действиям ответственных лиц
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