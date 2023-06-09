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В Улан-Удэ снесли горку, где ребёнку отрезало палец

В Улан-Удэ снесли горку, где ребёнку отрезало палец
Происшествия,  Фото:администрация Улан-Удэ
Демонтировали в итоге всю детскую площадку

Вечером 8 июня в Улан-Удэ на улице Минина снесли детскую горку, на которой ребёнок лишился пальца.

Члены ТОС «Сарана» демонтировали не только горку, но и всю детскую площадку, сообщили в пресс-службе мэрии. Игровая площадка находилась на балансе ТОС и была построена в 2014 году на грант, выигранный в республиканском конкурсе.

- В 8 вечера мы провели собрание с жителями близлежащих домов, членами ТОС администрацией района. На месте сразу же решили демонтировать детскую площадку, работали до поздней ночи – какие-то конструкции удалось выкопать, некоторые, которые закопаны глубоко в земле, мы пока что срезали. Сегодня удалим остатки бетона. Сейчас все конструкции лежат у нас, на огороженном участке, - сообщила председатель ТОС «Сарана» Анастасия Гермашева.

Как сообщал «Байкал-Daily», страшный инцидент произошёл 6 июня. Ребёнок попытался ухватиться за острый железный бортик деформированной горки - в итоге ему в итоге отрезало палец.

После происшествия сотрудники администрации Железнодорожного района ограничили доступ на площадку, вывесили объявления о запрете использования игровой площадки и организовали дежурство.

Вопрос по устройству новой безопасной детской площадки будет решаться совместно с депутатами горсовета, Народного Хурала и ТОС.



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