В Улан-Удэ ребёнок лишился пальца, играя на горке



Общественники побывали на месте и осмотрели игровую зону. Итоги проверки оказались неутешительными. Площадка, которую ещё в 2014 году, по некоторым данным, оборудовал на грантовые средства местный ТОС, заброшена – за ней никто не следит, а рядом находятся ЛЭП и автодорога.



- Предполагаем, что объект построили на муниципальной земле без согласования с городской администрацией, – отметили «фронтовики».







Место происшествия уже огородили сигнальной лентой и разместили предупреждения, что пользоваться игровыми элементами запрещено. ТОС обязали снести опасный объект в течение 15 дней.



Активисты Народного фронта, в свою очередь, обратились в прокуратуру и попросили проверить не только бездействие территориального общественного самоуправления, но и городской администрации.



- Считаем, что город как собственник земли должен был осуществлять контроль. Это касается всех игровых зон частного характера, – резюмировали в Народном фронте.









Врачи пришили ребёнку палец, но он не прижился, в итоге его всё же пришлось ампутировать. Суд постановил, чтобы

Это не первый подобный случай, произошедший с детьми на горках. Как сообщал «Байкал-Daily», весной 2016 года на горке в Зеленхозе отрезало палец пятилетнему ребёнку. После того как мальчик скатился с горки, жесть от конструкции отсекла Максиму палец, он держался буквально на одной кожице.Врачи пришили ребёнку палец, но он не прижился, в итоге его всё же пришлось ампутировать. Суд постановил, чтобы управляющая компания выплатила семье мальчика 40 тысяч рублей

Об этом жутком инциденте рассказали в региональном отделении Народного фронта. Всё случилось два дня назад на детской площадке на улице Минина, 9. Ребёнок попытался ухватиться за острый железный бортик горки, которая была сильно деформирована, и ему в итоге отрезало палец. На катушке даже остались следы крови.