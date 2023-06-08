В Бурятии 15-летняя девушка на мопеде сбила сверстника на велосипеде

ДТП произошло в Кабанском районе



В Кабанском районе Бурятии произошло ДТП, участниками которого стали 15-летние подростки.



Всё случилось накануне, 7 июня, около 20 часов в посёлке Каменск. Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, 15-летняя девушка-водитель мопеда «Рейсер» наехала на своего сверстника, ехавшего на велосипеде.



В результате ДТП травмы получила водитель мопеда. Она была доставлена в больницу.



С 5 по 9 июня в Бурятии проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Отдельное внимание будет уделено несовершеннолетним водителям, управляющим транспортом без соответствующих прав и навыков вождения.



С начала года на дорогах Бурятии произошло 30 ДТП с участием мототранспорта. В результате один человек погиб, 27 человек пострадали (в их числе девять) несовершеннолетних. В 21 случае водители не имели прав, а три нарушителя были пьяны.

