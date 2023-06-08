ДТП произошло в Кабанском районе
В Кабанском районе Бурятии произошло ДТП, участниками которого стали 15-летние подростки.
Всё случилось накануне, 7 июня, около 20 часов в посёлке Каменск. Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, 15-летняя девушка-водитель мопеда «Рейсер» наехала на своего сверстника, ехавшего на велосипеде.
В результате ДТП травмы получила водитель мопеда. Она была доставлена в больницу.
С 5 по 9 июня в Бурятии проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Отдельное внимание будет уделено несовершеннолетним водителям, управляющим транспортом без соответствующих прав и навыков вождения.
С начала года на дорогах Бурятии произошло 30 ДТП с участием мототранспорта. В результате один человек погиб, 27 человек пострадали (в их числе девять) несовершеннолетних. В 21 случае водители не имели прав, а три нарушителя были пьяны.
В Бурятии 15-летняя девушка на мопеде сбила сверстника на велосипеде
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
ДТП произошло в Кабанском районе
Возвращать их пришлось через суд
Убийцу отправили за решётку
К пожару привело короткое замыкание на веранде
Инцидент произошёл на улице Мокрова
Пожар действовал на площади 180 квадратных метров
Подросток находится в больнице
Медики осмотрели четырёх человек
Следователи проводят проверку
Она ушла из дома и не вернулась
Перед судом предстанут четверо человек
Нападавшего спугнули голоса людей
Мужчина едва не перелетел через крышу машины
Мужчина был пьян
Она напала на девятилетнюю девочку прямо со спины и повалила на землю