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В Бурятии 15-летняя девушка на мопеде сбила сверстника на велосипеде

В Бурятии 15-летняя девушка на мопеде сбила сверстника на велосипеде
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло в Кабанском районе

В Кабанском районе Бурятии произошло ДТП, участниками которого стали 15-летние подростки.

Всё случилось накануне, 7 июня, около 20 часов в посёлке Каменск. Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, 15-летняя девушка-водитель мопеда «Рейсер» наехала на своего сверстника, ехавшего на велосипеде.

В результате ДТП травмы получила водитель мопеда. Она была доставлена в больницу.

С 5 по 9 июня в Бурятии проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Отдельное внимание будет уделено несовершеннолетним водителям, управляющим транспортом без соответствующих прав и навыков вождения.

С начала года на дорогах Бурятии произошло 30 ДТП с участием мототранспорта. В результате один человек погиб, 27 человек пострадали (в их числе девять) несовершеннолетних. В 21 случае водители не имели прав, а три нарушителя были пьяны.
ДТП

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