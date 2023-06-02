Пожар возник в Селенгинском районе
В Селенгинском районе Бурятии тушат лесной пожар на Щучьем озере. Он возник между двумя детскими лагерями «Уголёк» и «Родник», сообщает «Селенга-инфо».
На месте работают пожарные.
Обстоятельства возникновения пожара и его площадь выясняются.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в Северо-Байкальском районе Бурятии борются со сложным лесным пожаром, возникшим недалеко от посёлка Новый Уоян. Тушение осложняется большой захламлённостью, труднодоступной местностью и ветром.
В Бурятии горит лес между двумя детскими лагерями
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Убийцы получили длительные сроки
Ущерб составил 5,7 млн рублей
Жуткую находку обнаружили на остановке
Пожар возник в Селенгинском районе
Специалисты тушат сложный лесной пожар
Браконьер отделался условным сроком
Грабителя поймали росгвардейцы
Мужчине грозит до шести лет лишения свободы
Мальчика госпитализировали
Сельчанин не допустил распространение пожара на соседние постройки
Полиция проводит проверку
Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере
Она провела в лесу ночь
Его поймали на вокзале
Всех живых особей выпустили обратно в водоёмы