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В Бурятии горит лес между двумя детскими лагерями

В Бурятии горит лес между двумя детскими лагерями
Происшествия,  Фото:из архива
Пожар возник в Селенгинском районе

В Селенгинском районе Бурятии тушат лесной пожар на Щучьем озере. Он возник между двумя детскими лагерями «Уголёк» и «Родник», сообщает «Селенга-инфо».

На месте работают пожарные.

Обстоятельства возникновения пожара и его площадь выясняются.

Как сообщал «Байкал-Daily», также в Северо-Байкальском районе Бурятии борются со сложным лесным пожаром, возникшим недалеко от посёлка Новый Уоян. Тушение осложняется большой захламлённостью, труднодоступной местностью и ветром. 
лесные пожары

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