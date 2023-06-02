В Бурятии горит лес недалеко от посёлка

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Специалисты тушат сложный лесной пожар



На севере Бурятии борются со сложным лесным пожаром. Он возник в Северо-Байкальском районе накануне, 1 июня.



Сегодня на оперативном штабе зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской потребовал найти виновных.



- Требую разобраться в ситуации с пожаром в Северо-Байкальском районе и привлечь к ответственности тех, кто производил очистку линии электропередачи и бросил порубочные остатки, которые стали причиной пожара и подвергли опасности жителей посёлка Новый Уоян, - заявил Мордовской.



Тушение пожара осложняется большой захламлённостью, труднодоступной местностью и ветровой нагрузкой, доложил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.



- Специалисты оперативно отработали, поймали «голову» пожара и локализовали его, - уточнил он.



Тушение продолжается.



Как сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, накануне потушили два лесных пожара – в Кабанском и Селенгинском районах.

