Специалисты тушат сложный лесной пожар
На севере Бурятии борются со сложным лесным пожаром. Он возник в Северо-Байкальском районе накануне, 1 июня.
Сегодня на оперативном штабе зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской потребовал найти виновных.
- Требую разобраться в ситуации с пожаром в Северо-Байкальском районе и привлечь к ответственности тех, кто производил очистку линии электропередачи и бросил порубочные остатки, которые стали причиной пожара и подвергли опасности жителей посёлка Новый Уоян, - заявил Мордовской.
Тушение пожара осложняется большой захламлённостью, труднодоступной местностью и ветровой нагрузкой, доложил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
- Специалисты оперативно отработали, поймали «голову» пожара и локализовали его, - уточнил он.
Тушение продолжается.
Как сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, накануне потушили два лесных пожара – в Кабанском и Селенгинском районах.
В Бурятии горит лес недалеко от посёлка
Происшествия, Фото:
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