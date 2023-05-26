Житель Бурятии украл у собутыльницы телефона и заложил в ломбард

В первый раз мужчина сдал телефон по согласию владелицы



22 мая в полицию Селенгинского района Бурятии с заявлением о краже телефона обратилась жительница 38-летняя Гусиноозёрска. Преступление было совершено ещё в апреле. Ущерб составил свыше 13 тысяч рублей.



Женщина рассказала, что телефон украл мужчина, с которым она познакомилась во время лечения в больнице. Полицейские задержали его – 35-летнего жителя Гусиноозёрска.



Как выяснилось, женщина и мужчина после выписки из больницы стали общаться. В апреле гражданка пришла в вагончик, где проживает мужчина, для совместного распития алкоголя.



Утром собутыльники решили продолжить пиршество, но деньги закончились. Тогда мужчина по согласию женщины заложил её телефон в ломбард за две тысячи, пообещав выкупить гаджет. Спустя несколько дней он выкупил телефон, но, не дождавшись владелицу, снова сдал его в ломбард за четыре тысячи.



- Потерпевшая на протяжении месяца ждала, когда знакомый выкупит её телефон, а после обратилась в полицию. Злоумышленник ранее судим за кражи и грабёж, подрабатывает на стройке разнорабочим. Похищенный телефон изъят полицейскими, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

