В первый раз мужчина сдал телефон по согласию владелицы
22 мая в полицию Селенгинского района Бурятии с заявлением о краже телефона обратилась жительница 38-летняя Гусиноозёрска. Преступление было совершено ещё в апреле. Ущерб составил свыше 13 тысяч рублей.
Женщина рассказала, что телефон украл мужчина, с которым она познакомилась во время лечения в больнице. Полицейские задержали его – 35-летнего жителя Гусиноозёрска.
Как выяснилось, женщина и мужчина после выписки из больницы стали общаться. В апреле гражданка пришла в вагончик, где проживает мужчина, для совместного распития алкоголя.
Утром собутыльники решили продолжить пиршество, но деньги закончились. Тогда мужчина по согласию женщины заложил её телефон в ломбард за две тысячи, пообещав выкупить гаджет. Спустя несколько дней он выкупил телефон, но, не дождавшись владелицу, снова сдал его в ломбард за четыре тысячи.
- Потерпевшая на протяжении месяца ждала, когда знакомый выкупит её телефон, а после обратилась в полицию. Злоумышленник ранее судим за кражи и грабёж, подрабатывает на стройке разнорабочим. Похищенный телефон изъят полицейскими, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Житель Бурятии украл у собутыльницы телефона и заложил в ломбард
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