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В Улан-Удэ подъезд заволокло дымом из-за горевшей детской коляски

В Улан-Удэ подъезд заволокло дымом из-за горевшей детской коляски
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар произошёл на улице Терешковой

Сегодня пожарным поступило сообщение о задымлении в подъезде многоквартирного дома по улице Терешковой в Улан-Удэ. Сигнал они получили в 15:18.

К месту вызова были направлены дежурные караулы четырёх пожарно-спасательных частей.

- Личным составом в подъезде было обнаружено загорание детской коляски. Возгорание ликвидировано. Эвакуация не производилась. Пострадавших нет, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

 
На месте работает дознаватель МЧС. Он назвал предварительную причину пожара – это неосторожное обращение с огнём. 
пожар

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