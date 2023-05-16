В Улан-Удэ подъезд заволокло дымом из-за горевшей детской коляски

Пожар произошёл на улице Терешковой
Сегодня пожарным поступило сообщение о задымлении в подъезде многоквартирного дома по улице Терешковой в Улан-Удэ. Сигнал они получили в 15:18.
К месту вызова были направлены дежурные караулы четырёх пожарно-спасательных частей.
- Личным составом в подъезде было обнаружено загорание детской коляски. Возгорание ликвидировано. Эвакуация не производилась. Пострадавших нет, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
На месте работает дознаватель МЧС. Он назвал предварительную причину пожара – это неосторожное обращение с огнём.
Пожар произошёл на улице Терешковой
На угнанном авто они попали в ДТП
Мошенники обещали мужчине разбогатеть на инвестициях
Машину продали вскоре после задержания нарушительницы
Мужчина не до конца потушил разведённый костёр
Это случилось несмотря на погашенный долг
Экспортировано лесоматериалов на сумму свыше 5 млн рублей
Оружие с патронами хранилось под подом на веранде
Россиянам рассказали о новейших схемах мошенничества
Полицейские проводят проверку
За это 19-летнего парня отправили в колонию
Мужчина до смерти избил оппонента по голове
Они промокли и замёрзли
Девочек доставили в больницу
Сантехник погиб, упав с крыши многоквартирного дома