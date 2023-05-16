В Улан-Удэ подъезд заволокло дымом из-за горевшей детской коляски







На месте работает дознаватель МЧС. Он назвал предварительную причину пожара – это неосторожное обращение с огнём.



Сегодня пожарным поступило сообщение о задымлении в подъезде многоквартирного дома по улице Терешковой в Улан-Удэ. Сигнал они получили в 15:18.К месту вызова были направлены дежурные караулы четырёх пожарно-спасательных частей.- Личным составом в подъезде было обнаружено загорание детской коляски. Возгорание ликвидировано. Эвакуация не производилась. Пострадавших нет, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.