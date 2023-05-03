Площадь пожара составила 700 квадратных метров
3 мая в городе Усть-Илимске пожарные ликвидировали возгорание на кровле спортивного комплекса «Олимпиец». Бассейн закрыт на ремонт, сейчас не эксплуатируется.
20 рабочих эвакуировались самостоятельно, ещё девять человек спасли пожарные. Пострадавших нет.
Площадь пожара составила 700 квадратных метров.
- После того, как будут ликвидированы последствия произошедшего, дознаватели приступят к установлению причины и обстоятельств пожара, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области потушили спорткомплекс «Олимпиец»
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