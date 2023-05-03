В Иркутской области тушат крышу спорткомплекса

Пожарные спасли девять человек
В городе Усть-Илимск Иркутской области пожарные ликвидируют возгорание на кровле спортивного комплекса «Олимпиец». Бассейн закрыт на ремонт, в настоящее время не эксплуатируется.
- Сообщение о пожаре поступило в 11:25. До прибытия пожарных 20 рабочих эвакуировались самостоятельно, ещё девять человек спасли огнеборцы. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
К тушению привлечены пять единиц техники и 17 пожарных.
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Происшествия, Фото:
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