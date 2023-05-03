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В Иркутской области тушат крышу спорткомплекса

В Иркутской области тушат крышу спорткомплекса
Происшествия,  Фото:очевидцы
Пожарные спасли девять человек

В городе Усть-Илимск Иркутской области пожарные ликвидируют возгорание на кровле спортивного комплекса «Олимпиец». Бассейн закрыт на ремонт, в настоящее время не эксплуатируется.

- Сообщение о пожаре поступило в 11:25. До прибытия пожарных 20 рабочих эвакуировались самостоятельно, ещё девять человек спасли огнеборцы. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

К тушению привлечены пять единиц техники и 17 пожарных. 
пожар

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