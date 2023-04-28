Жители Бурятии скачивают приложения и дарят деньги мошенникам

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Недавно улан-удэнец лишился таким образом более 700 тысяч рублей



Мошенники для кражи денег под разными предлогами убеждают жителей Бурятии скачивать на телефон вредоносные приложения. Об этом рассказали в МВД по Бурятии.



Так, жертвой таких мошенников стал 43-летний улан-удэнец. По рекомендации лжесотрудника банка он установил программу, которая дала возможность удалённо управлять телефоном. В итоге на имя мужчины в банке был оформлен займ в сумме 784 тысяч рублей. Деньги сразу же были списаны неизвестными.



Пострадала и 33-летняя жительница Хоринского района. Она поверила интернет-преступникам, которые представлялись поочередно сотрудниками полиции, ФСБ и банка. Они убедили, что нужна помощь в изобличении мошенников, якобы пытающихся взять на её имя кредит. Для этого женщину также попросили установить приложение удалённого доступа. Со счёта в итоге похитили 98 тысяч рублей.



Не подозревая о случившемся, сельчанка на следующий день посетила банк, где оформила кредитную карту лимитом в 150 тысяч рублей. 97,5 тысяч рублей из них она по указке вновь позвонивших злоумышленников обналичила и перечислила на озвученные электронные кошельки. Оставшиеся на карте деньги были использованы мошенниками для покупки в интернет-магазине дорогих часов.



Обман вскрылся, когда женщина получила уведомление об этой покупке. Она обратилась в полицию, где узнала о хищении преступниками ранее взятого ею займа.



Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество»



