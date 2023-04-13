В Бурятии в столкновении минивэна и снегопогрузчика погиб пассажир

Смертельное ДТП произошло ранним утром 13 апреля в Кабанском районе Бурятии. Возле посёлка Каменск на федеральной трассе «Байкал» столкнулись минивэн «Тойота Лит Айс» и «КамАЗ» дорожной службы, занятый на уборке снега.
Автоавария произошла в 5:20 утра, когда шёл снег, а дорога стала скользкой.
- Водитель «Тойоты Лит Айс», по предварительным данным, не учёл дорожные метеорологические условия и скорость движения. Он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении «КамАЗом», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП 39-летний пассажир минивэна скончался на месте до приезда «скорой».
Водитель и ещё один пассажир «Тойоты» получили травмы и были доставлены в больницу.
В группе «Кабанск-инфо» уточняется, что с 5 часов утра федеральную трассу расчищают 10 автомобилей дорожной техники. В связи с гололёдом автомобилистов призвали временно воздержаться от поездок.
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 апреля в Прибайкальском районе водитель внедорожника насмерть сбил пешехода.