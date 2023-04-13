Мужчина перебегал проезжую часть в неположенном месте
Накануне, 12 апреля, в Прибайкальском районе Бурятии водитель внедорожника насмерть сбил 44-летнего пешехода.
Смертельное ДТП произошло около 21:45 на федеральной трассе «Байкал» в 1,5 километрах от села Старое Татаурово.
- 45 минут водитель «Тойоты Лэнд Крузер Прадо» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода 1978 года рождения, который перебегал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. Пешеход от полученных травм скончался на месте, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельный наезд был зарегистрирован 10 апреля: в Заиграевском районе погибла 25-летняя девушка.
В Бурятии «Лэнд Крузер» насмерть сбил пешехода
Происшествия, Фото:
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