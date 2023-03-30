Автомобилисты поехали по уже закрытой ледовой дороге в темноте
На Байкале, где лёд уже вовсю тает, произошёл очередной провал автомобиля. Случилось это поздним вечером 29 марта. Трое мужчин на трёх автомобилях решили покинуть остров Ольхон по льду Байкала. Для этого они выехали на уже закрытую и не действующую переправу, да ещё и в темноте.
- Из-за отсутствия заградительных вешек водители заблудились и съехали с бывшей ледовой дороги. Недалеко от острова Хунык Малого Моря одна машина провалилась в ледяной нажим. Водитель чудом успел выбраться из автомобиля, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
К пострадавшим выехали байкальские спасатели. Они нашли заблудившихся мужчин и сопроводили их до залива Куркут. Все они в удовлетворительном состоянии.
Из-за плохого состояния льда подъём автомобиля невозможен.
Как сообщал «Байкал-Daily», ледовая переправа на Ольхоне закрылась 29 марта из-за ухудшения состояния льда – он рыхлый, на поверхности льда местами талая вода.
Чуть ранее, в понедельник, 27 марта, на озере Байкал в Ольхонском районе местности Широкая полностью под воду ушёл автомобиль «Тойота Витц».
На Байкале под лёд ушёл ещё один автомобиль
Происшествия, Фото:
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