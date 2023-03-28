Водитель чудом выжил
В понедельник, 27 марта, на озере Байкал в Ольхонском районе утонул автомобиль «Тойота Витц». В местности Широкая под машиной разрушился лёд, и она полностью ушла в воду.
Глубина в месте провала - 1,5-2 метра. Водителю удалось выбраться на лёд самостоятельно, но он сильно промок. Первую помощь ему оказали приехавшие спасатели.
- В настоящее время лёд напитывается водой, становится рыхлым, пористым, способным моментально разрушаться под нагрузкой. В частности, на Байкале наблюдаются множественные динамические трещины, участки открытой воды, нажимы, торосы. Выезд вне Ольхонской переправы, где ведётся ежесуточный мониторинг состояния ледового покрытия и оценивается возможность дальнейшей её эксплуатации, чреват провалом и гибелью людей, - сообщил начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу на озере Байкал в проливе Малое Море в Ольхонском районе едва не утонула Toyota Camry Gracia. В машине находились три человека. К счастью, им всем удалось выбраться из тонущей машины.
На Байкале «Тойота Витц» полностью ушла под лёд
Происшествия, Фото:
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