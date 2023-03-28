Ледовая переправа на остров Ольхон закроется 29 марта





В связи с резким повышением температуры воздуха и интенсивным таянием льда 29 марта закроется ледовая переправа на остров Ольхон.- Состояние ледовой дороги признано неудовлетворительным: у берегов, на въездах на переправу, лёд уже практически разрушился. Из-за высоких дневных температур изменилась структура льда, и его безопасность уже не зависит от толщины. Лед рыхлый, на поверхности льда местами талая вода. Просим водителей быть предельно внимательными, обращать внимание на выставленные дорожные знаки, - обратились сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области.Теперь всем жителям и гостям региона, туристам и гидам на Байкале необходимо учитывать отсутствие проезда на автомобиле на остров. Администрация района организует работу судна на воздушной подушке. Оно будет перевозить людей, продукты первой необходимости, медикаменты и другие грузы до открытия навигации.