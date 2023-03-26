В Бурятии шестилетняя девочка сорвалась со скалы и получила страшные травмы

Она упала с высоты в семь метров



Несчастный случай произошёл в Закаменском районе вечером 25 марта. Шестилетняя местная жительница сорвалась со скалы высотой около семи метров и получила многочисленные травмы головы, сообщается в вайбер-группе «Закамна-инфо.24/7».



Девочку осмотрел главный врач Закаменской центральной районной больницы, нейрохирург Константин Эрдынеев и согласовал перевод ребёнка в ДРКБ в Улан-Удэ. Его доставили в столицу Бурятии минувшей ночью.



