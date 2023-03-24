Улан-удэнец выбросил труп свиньи в мусорный бак



Мужчина рассказал, что свинью он купил на «Авито», а животное откармливала его мать. Однако свинья в итоге умерла: вероятно, потому что корм для неё обильно солили.



После мужчина возил два дня труп свиньи в багажнике, прежде чем выбросить его в мусорный бак в 102 квартале. О ветеринарных правилах мужчина знал, но нарушить законодательство его сподвигла «бестолковость», признался он.





Согласно правилам, биологические отходы и трупы животных запрещено выбрасывать в бытовые мусорные контейнеры, леса и общедоступные места. Это может привести к вспышке особо опасного заболевания!За ненадлежащую утилизацию биологических отходов предусмотрена административная ответственность. Граждан ждут штрафы от 4 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 20 до 40 тысяч. Предпринимателей штрафуют в размере до 700 тысяч рублей.