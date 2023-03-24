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Улан-удэнец выбросил труп свиньи в мусорный бак

Улан-удэнец выбросил труп свиньи в мусорный бак
Происшествия,  Фото:управление ветеринарии
Мужчину нашли и задержали полицейские

22 марта в 102 микрорайоне Улан-Удэ в мусорном баке обнаружили тушу свиньи. На место моментально выехали специалисты ветеринарной службы. Ведь была угроза распространения африканской чумы свиней, вспышка которой сейчас действует в Красноярском крае.

- Труп свиньи был отправлен в ветеринарную лабораторию, место обнаружения трупа было продезинфицировано. По истечении трех часов из ветеринарной лаборатории пришли отрицательные результаты на африканскую чуму свиней, - сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.

Дворник видел, как неизвестный выбрасывал в мусорный бак мёртвую свинью. Так что вскоре нарушителя вычислили и нашли полицейские. Сотрудники Россельхознадзора выписали ему предписание о недопущении нарушения в области обращений с животным.

Мужчина рассказал, что свинью он купил на «Авито», а животное откармливала его мать. Однако свинья в итоге умерла: вероятно, потому что корм для неё обильно солили.

После мужчина возил два дня труп свиньи в багажнике, прежде чем выбросить его в мусорный бак в 102 квартале. О ветеринарных правилах мужчина знал, но нарушить законодательство его сподвигла «бестолковость», признался он.


Согласно правилам, биологические отходы и трупы животных запрещено выбрасывать в бытовые мусорные контейнеры, леса и общедоступные места. Это может привести к вспышке особо опасного заболевания!

За ненадлежащую утилизацию биологических отходов предусмотрена административная ответственность. Граждан ждут штрафы от 4 до 5 тысяч рублей, должностных лиц – от 20 до 40 тысяч. Предпринимателей штрафуют в размере до 700 тысяч рублей. 
ветеринария свиньи

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