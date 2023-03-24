Наезд произошёл в селе Сотниково
Вчера, 23 марта, в селе Сотниково Иволгинского района Бурятии произошёл наезд на пешехода. 54-летнюю женщину сбили прямо на «зебре».
- В 21:25 55-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» на нерегулируемом пешеходном переходе в селе Сотниково совершил наезд на пешехода 1968 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой ночью в пригороде Улан-Удэ семья попала в страшное ДТП. За рулём автомобиля был пьяный водитель. Он вёз беременную женщину и двух детей. Восьмилетний ребёнок погиб на месте.
В пригороде Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину
Происшествия, Фото:
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