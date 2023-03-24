В Бурятии пьяный водитель устроил страшное ДТП: погиб ребёнок

Этой ночью в пригороде Улан-Удэ семья попала в страшное ДТП: в аварии погиб восьмилетний ребёнок.
Виновник ДТП стал пьяный 39-летний водитель.
- Около 12 часов ночи водитель автомобиля «Хонда Инсайт», следуя в состоянии алкогольного опьянения, на 28 км автодороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, В результате ДТП восьмилетний пассажир получил тяжёлые травмы и скончался на месте, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Ещё один ребёнок (ему четыре года) получил травмы и был доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу.
Их 31-летняя мать беременна. Она также получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована, в том числе с угрозой выкидыша.
В Госавтоинспекции уточнили, что у женщины имелись признаки опьянения. Пока точно неизвестно, была ли она пьяна. Результат же освидетельствования водителя составил 1,03 мг/л.
В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.