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В Бурятии пьяный водитель устроил страшное ДТП: погиб ребёнок

В Бурятии пьяный водитель устроил страшное ДТП: погиб ребёнок
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ещё один ребёнок и беременная мать госпитализированы

Этой ночью в пригороде Улан-Удэ семья попала в страшное ДТП: в аварии погиб восьмилетний ребёнок.

Виновник ДТП стал пьяный 39-летний водитель.

- Около 12 часов ночи водитель автомобиля «Хонда Инсайт», следуя в состоянии алкогольного опьянения, на 28 км автодороги Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, В результате ДТП восьмилетний пассажир получил тяжёлые травмы и скончался на месте, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Ещё один ребёнок (ему четыре года) получил травмы и был доставлен в детскую республиканскую клиническую больницу.

Их 31-летняя мать беременна. Она также получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована, в том числе с угрозой выкидыша.

В Госавтоинспекции уточнили, что у женщины имелись признаки опьянения. Пока точно неизвестно, была ли она пьяна. Результат же освидетельствования водителя составил 1,03 мг/л.

В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого ДТП, в котором погиб несовершеннолетний, произошло в конце февраля в селе Турунтаево. В автомобиле, врезавшемся в ограждение, погибли 17-летний и 19-летний пассажиры.

   

ДТП смерть алкогольное опьянение

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