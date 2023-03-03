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На улице в центре Улан-Удэ умер 60-летний мужчина

На улице в центре Улан-Удэ умер 60-летний мужчина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он скончался, не дождавшись приезда скорой

Трагедия произошла в столице Бурятии в пятницу, 3 марта. От медицинских работников в полицию поступило сообщение, что на улице Куйбышева в центре города, около здания Бурятского драмтеатра, обнаружили тело мужчины 1963 года рождения.

- Предварительно установлено, что ему стало плохо на улице и он обратился к прохожим, которые вызвали медиков, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД пл Бурятии.

Однако человек скончался ещё до приезда скорой помощи. Точные причины его смерти неизвестны. 
смерть

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