На улице в центре Улан-Удэ умер 60-летний мужчина

Он скончался, не дождавшись приезда скорой





Трагедия произошла в столице Бурятии в пятницу, 3 марта. От медицинских работников в полицию поступило сообщение, что на улице Куйбышева в центре города, около здания Бурятского драмтеатра, обнаружили тело мужчины 1963 года рождения.- Предварительно установлено, что ему стало плохо на улице и он обратился к прохожим, которые вызвали медиков, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД пл Бурятии.Однако человек скончался ещё до приезда скорой помощи. Точные причины его смерти неизвестны.