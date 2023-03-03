На улице в центре Улан-Удэ умер 60-летний мужчина

Он скончался, не дождавшись приезда скорой
Трагедия произошла в столице Бурятии в пятницу, 3 марта. От медицинских работников в полицию поступило сообщение, что на улице Куйбышева в центре города, около здания Бурятского драмтеатра, обнаружили тело мужчины 1963 года рождения.
- Предварительно установлено, что ему стало плохо на улице и он обратился к прохожим, которые вызвали медиков, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД пл Бурятии.
Однако человек скончался ещё до приезда скорой помощи. Точные причины его смерти неизвестны.
Следователи выясняют обстоятельства происшествия
Они запугивали мужчину и избивали его
Он скончался, не дождавшись приезда скорой
Возбуждено уголовное дело
Группа нелегальных лесозаготовителей предстанет перед судом
Тревогу забил вахтёр, который почувствовал едкий запах
Общая стоимость изъятой продукции составляет свыше трёх млн рублей
Мужчина лишился телефона
Водители превышают скорость, не пропускают пешеходов и садятся пьяными за руль
Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём
Малыша обследовали врачи
Аварию устраняет бригада из пяти человек
Женщина возмутилась несвоевременной оплатой коммунальных услуг
Женщине назначили наказание в виде исправительных работ
В дело вмешалась прокуратура