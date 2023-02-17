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В Улан-Удэ ещё одного ребёнка сбили на «зебре»

В Улан-Удэ ещё одного ребёнка сбили на «зебре»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл на ПВЗ

Продолжается череда наездов на юных пешеходов на «зебрах». Сегодня днём, 17 февраля, в Улан-Удэ автомобилист сбил семилетнюю девочку.

Всё произошло около 12 часов дня на улице Комсомольская.

- Водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем «Хонда ЦРВ» на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Комсомольская совершил наезд на девочку 2015 года рождения. В результате ДТП семилетняя школьница с травмами госпитализирована в детскую республиканскую клиническую больницу, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Освидетельствование показало, что водитель трезв. По факту ДТП проводится проверка.



В последние дни зафиксирован всплеск подобных аварий. Так, только сегодня на улице Бабушкина автомобилист сбил пешехода на «зебре». 

Накануне, 16 февраля, в селе Петропавловка Джидинского района был сбит 10-летний мальчик. Ребёнок отлетел на несколько метров – момент наезда сняла камера видеонаблюдения.

15 февраля в Улан-Удэ на Псковская был сбит восьмилетний мальчик.

Днём ранее, 14 февраля на улице Ботаническая сбили женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Кроме того, на прошлой неделе, 12 февраля автомобилист сбил 15-летнюю девочку, переходившую дорогу по «зебре» на улице Николая Петрова.

ДТП дети

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