В Улан-Удэ ещё одного ребёнка сбили на «зебре»





Продолжается череда наездов на юных пешеходов на «зебрах». Сегодня днём, 17 февраля, в Улан-Удэ автомобилист сбил семилетнюю девочку.Всё произошло около 12 часов дня на улице Комсомольская.- Водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем «Хонда ЦРВ» на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Комсомольская совершил наезд на девочку 2015 года рождения. В результате ДТП семилетняя школьница с травмами госпитализирована в детскую республиканскую клиническую больницу, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.Освидетельствование показало, что водитель трезв. По факту ДТП проводится проверка.