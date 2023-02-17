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В Бурятии появилось видео страшного наезда на ребёнка

В Бурятии появилось видео страшного наезда на ребёнка
Происшествия, 
Мальчик отлетел на несколько метров

Появилось видео наезда автомобиля на 10-летнего мальчика в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как автомобиль сбивает перебегавшего дорогу мальчика. Ребёнок от удара отлетает на несколько метров.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», наезд произошёл на улице Ленина в селе Петропавловка 16 февраля. За рулём сбившего ребёнка автомобиля «Тойота Виста Ардео» находился 72-летний водитель. Он сбил ребёнка на пешеходном переходе.


Пострадавший мальчик сперва был доставлен в районную больницу. Вскоре его госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.

В Бурятии в последние дни зафиксирована череда наездов на пешеходов на «зебрах». Днём ранее, 15 февраля, Улан-Удэ на Псковская на пешеходном переходе был сбит восьмилетний мальчик.




ДТП

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