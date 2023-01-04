На севере Бурятии 43-летний мужчина погиб под колёсами «Хонды»

Он скончался на месте аварии от травм





Смертельное ДТП произошло 1 января в Северо-Байкальском районе. Около 19:00 23-летний водитель автомобиля Honda Torneo, следуя по автодороге «Северобайкальск – Байкальское», совершил наезд на 43-летнего мужчину.В результате пешеход скончался на месте от полученных травм, рассказали в УГИБДД по Бурятии.