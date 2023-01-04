Он скончался на месте аварии от травм
В результате пешеход скончался на месте от полученных травм, рассказали в УГИБДД по Бурятии.
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04 января
03 января
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На севере Бурятии 43-летний мужчина погиб под колёсами «Хонды»
Происшествия, Фото:
Он скончался на месте аварии от травм
В результате пешеход скончался на месте от полученных травм, рассказали в УГИБДД по Бурятии.
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