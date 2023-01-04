При пожаре в районе Бурятии погибли 30 куриц

Возгорание началось из-за перекала печи





Пожар произошёл вечером 3 января в Хоринском районе. На улице Гаражная в улусе Тэгда вспыхнула надворная постройка.Когда на место прибыли пожарные, пламя уже охватило засыпной курятник с шиферной крышей и с печным отоплением.В результате выгорело потолочное перекрытие на площади в 9 квадратных метров. В огне погибли 30 куриц. Предварительная причина пожара – перекал печи. Размер ущерба устанавливается, сообщает «Хоринск-инфо.24/7».