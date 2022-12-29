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В Бурятии насмерть сбили пешехода

В Бурятии насмерть сбили пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина скончался на месте

54-летний мужчина-пешеход погиб накануне, 28 декабря, в селе Енгорбой Закаменского района Бурятии.

- В 19 часов вечера 52-летний водитель автомобиля Toyota Harrier, следуя по улице Школьной в селе Енгорбой, совершил наезд на пешехода 1968 года рождения. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 26 декабря: в Иволгинском районе погиб водитель легковушки «Хонда Цивик», врезавшийся в фуру.

23 декабря в Кабанском районе в столкновении автовоза и большегруза погибла женщина-пассажирка.

22 декабря в Селенгинском районе был насмерть сбит 82-летний мужчина. Он погиб, пытаясь остановить попутную машину, так как его автомобиль сломался.

17 декабря в Улан-Удэ жертвами аварии с перевернувшейся «Тойотой Камри» стали водитель и пассажир.

Ночью 15 декабря в Баунтовском районе погиб пассажир грузовика, который на ходу выпал из будки.

Утром 15 декабря в Тарбагатайском районе в столкновении «КамАЗа» и «Тойоты Виш» погиб пассажир легкового автомобиля.

11 декабря в Баунтовском районе 53-летняя женщина-водитель опрокинула автомобиль «Тойота Премио». В результате на месте скончались двое пассажиров – мужчина и женщина.
ДТП смерть

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