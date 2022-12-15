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В Бурятии в ДТП с «КамАЗом» погиб мужчина

В Бурятии в ДТП с «КамАЗом» погиб мужчина
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Смертельное ДТП произошло в Тарбагатайском районе

Сегодня утром в Тарбагатайском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.

- По предварительным данным, около 10:00 вблизи села Десятниково столкнулись автомашины «КамАЗ» и «Тойота Виш». В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля, - сообщили в МВД по Бурятии.

На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 11 декабря в Баунтовском районе. 53-летняя женщина-водитель опрокинула автомобиль «Тойота Премио». В результате на месте скончались двое пассажиров – мужчина и женщина
ДТП смерть

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