Смертельное ДТП произошло в Тарбагатайском районе
Сегодня утром в Тарбагатайском районе Бурятии произошло смертельное ДТП.
- По предварительным данным, около 10:00 вблизи села Десятниково столкнулись автомашины «КамАЗ» и «Тойота Виш». В результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля, - сообщили в МВД по Бурятии.
На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства произошедшей аварии устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 11 декабря в Баунтовском районе. 53-летняя женщина-водитель опрокинула автомобиль «Тойота Премио». В результате на месте скончались двое пассажиров – мужчина и женщина.
В Бурятии в ДТП с «КамАЗом» погиб мужчина
Происшествия, Фото:
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