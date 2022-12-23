В Бурятии в столкновении большегруза и автовоза погибла женщина

Сегодня, 23 декабря, около девяти часов утра, в Кабанском районе Бурятии на федеральной трассе «Байкал» произошло смертельное ДТП.
В районе станции Мысовая столкнулись автовоз и большегрузный автомобиль. В результате ДТП погибла пассажирка автовоза.
- На месте ДТП затруднено движение транспорта. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Главном управлении МЧС по Бурятии уточнили, что организовано реверсивное движение автотранспорта.
На месте работают сотрудники пожарной части №27, полиции, Территориального центра медицины катастроф, Упрдор «Южный Байкал», спасатели Посольского поисково-спасательного отряда Байкальского поисково-спасательного отряда. Всего привлечено 14 человек и пять единиц техники.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано вечером 22 декабря. В Селенгинском районе 82-летний мужчина погиб, пытаясь остановить попутную машину, так как его автомобиль сломался.
В апреле 2021 года в Кабанском районе произошла страшная авария – столкнулись две фуры, одна из которых – автовоз. Обе фуры загорелись. На месте погибли оба водителя – 60-летний житель Бурятии и 33-летний дальнобойщик из Самарской области.