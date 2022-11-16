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В Бурятии вахтовик угнал автомобиль, чтобы срочно съездить домой

В Бурятии вахтовик угнал автомобиль, чтобы срочно съездить домой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Угонщик уехал, протаранив шлагбаум предприятия

12 ноября в полицию в Баунтовском эвенкийском районе в Бурятии поступило сообщение об угоне автомобиля с территории предприятия в вахтовом посёлке. По установленной на автомобиле спутниковой системе навигации сотрудники безопасности предприятия выяснили, что авто направляется в Забайкальский край.

Полицейские установили, что машину угнал несколько часов назад 31-летний вахтовик, живущий в городе Борзя Забайкальского края. Вскоре забайкальские полицейские остановили угонщика недалеко от Читы.

Выяснилось, что мужчина работал на предприятии механиком и имел доступ к автомобилям. Ночью 12 ноября по семейным обстоятельствам он решил срочно уехать домой в Забайкальский край. Не предупредив руководство, он завёл автомобиль и, протаранив ограждающий шлагбаум, скрылся.

- Задержанный раскаялся в содеянном и рассказал, что планировал уволиться и оставить угнанный автомобиль в одном из офисов компании в Чите. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем». Отметим, злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
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