В Улан-Удэ сотрудник магазина украл 46 тысяч из сейфа

Вор думал, что никто не заметит пропажи



8 ноября в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже из магазина смешанных товаров на Бурводе. При пересчёте выручки директор магазина не досчиталась 46 тысяч рублей.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции раскрыли кражу. Вором оказался 18-летний ранее не судимый грузчик-кладовщик, который устроился на точку неделю назад. Сразу после преступления молодой человек сел на больничный.



Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Молодой человек признался, что накануне днём, дождавшись, когда хозяйка уйдёт, он приступил к поиску ключей от сейфа в подсобном помещении. Найдя ключи, он открыл сейф, обнаружив в нём 300 тысяч рублей. Из этой суммы парень забрал 46 тысяч, понадеявшись, что так преступление останется незамеченным.



Более половины украденной суммы молодой человек потратил на покупку цифровой техники. 20 тысяч рублей полицейские у него изъяли.



- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 «Кража» Уголовного кодекса. Ведётся следствие, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

