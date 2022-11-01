01 ноября

31 октября

Популярное

В Бурятии задержали петлявшего по дороге пьяного водителя

В Бурятии задержали петлявшего по дороге пьяного водителя
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Первыми его заметили росгвардейцы

Ночью в селе Баргузин в Бурятии наряд вневедомственной охраны, находящийся на дежурстве, заметил подозрительный легковой автомобиль ВАЗ-21063. Автомобиль петлял из стороны в сторону.

На место были вызваны сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы и росгвардейцы остановили машину и задержали 21-летнего водителя.

- При беседе с водителем сотрудники установили, что он находится в состоянии опьянения – от него исходил характерный запах алкоголя, отмечалась невнятная речь, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Как выяснилось, молодой человек уже попадался ранее на пьяной езде и был лишён водительских прав. Так что на него возбудили уголовное дело по статье 264.2 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишённым права управления транспортными средствами».

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно впервые в Бурятии у любителя пьяной езды конфисковали в доход государства автомобиль. В июле Госдума приняла поправки, подразумевающие ужесточение наказания для нарушителей ПДД - в том числе и конфискацию автомобиля за вождение в нетрезвом виде, если до этого водитель уже привлекался по подобной статье.

24 октября в Улан-Удэ произошло ДТП по вине пьяного водителя. На улице Бабушкина автомобилист вылетел на трамвайные пути и снёс столб. Госпитализированы были два пассажира.

Вечером 19 октября на улице Ермаковского пьяный водитель автомобиля «Хонда» сперва пытался скрыться от патруля, а затем бросил машину и пустился наутёк. Впрочем, автоинспектор его догнал и задержал. При этом пьяный мужчина (что показало освидетельствование) заявил, что «отрицает запах алкоголя».


Росгвардия водители алкогольное опьянение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сотрудница МФО незаконно оформляла на клиентов займы
В Бурятии сотрудница МФО незаконно оформляла на клиентов займы
Происшествия, 31.10.2022
Общий ущерб, причинённый злоумышленницей, составил более 80 тысяч рублей
19-летний иркутянин напал с ножом на таксиста
19-летний иркутянин напал с ножом на таксиста
Происшествия, 31.10.2022
Полицию вызвал пассажир, ехавший вместе с нападавшим
В Улан-Удэ вор продал украденный телефон на рынке
В Улан-Удэ вор продал украденный телефон на рынке
Происшествия, 31.10.2022
Кража произошла во время распития алкоголя
В Бурятии задержали браконьера из Забайкалья
В Бурятии задержали браконьера из Забайкалья
Происшествия, 31.10.2022
У задержанного отсутствовало разрешение на добычу
В Бурятии подростки украли качели и волейбольную сетку
В Бурятии подростки украли качели и волейбольную сетку
Происшествия, 31.10.2022
Они планировали установить украденное в более удобном для них месте 
Житель Бурятии украл алименты у своего ребёнка
Житель Бурятии украл алименты у своего ребёнка
Происшествия, 31.10.2022
За год мужчина похитил около 170 тысяч рублей 
В Забайкалье директор магазина спустила на ставки украденные деньги
В Забайкалье директор магазина спустила на ставки украденные деньги
Происшествия, 31.10.2022
Женщина стащила из кассы почти два миллиона рублей 
В Бурятии задержали поджигателя военкомата
В Бурятии задержали поджигателя военкомата
Происшествия, 31.10.2022
Инцидент произошёл в Мухоршибири
В Улан-Удэ вновь украли 23 пачки сливочного масла
В Улан-Удэ вновь украли 23 пачки сливочного масла
Происшествия, 31.10.2022
План шёл как по маслу, однако разрушился из-за камер

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^