Первыми его заметили росгвардейцы
Ночью в селе Баргузин в Бурятии наряд вневедомственной охраны, находящийся на дежурстве, заметил подозрительный легковой автомобиль ВАЗ-21063. Автомобиль петлял из стороны в сторону.
На место были вызваны сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы и росгвардейцы остановили машину и задержали 21-летнего водителя.
- При беседе с водителем сотрудники установили, что он находится в состоянии опьянения – от него исходил характерный запах алкоголя, отмечалась невнятная речь, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.
Как выяснилось, молодой человек уже попадался ранее на пьяной езде и был лишён водительских прав. Так что на него возбудили уголовное дело по статье 264.2 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишённым права управления транспортными средствами».
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно впервые в Бурятии у любителя пьяной езды конфисковали в доход государства автомобиль. В июле Госдума приняла поправки, подразумевающие ужесточение наказания для нарушителей ПДД - в том числе и конфискацию автомобиля за вождение в нетрезвом виде, если до этого водитель уже привлекался по подобной статье.
24 октября в Улан-Удэ произошло ДТП по вине пьяного водителя. На улице Бабушкина автомобилист вылетел на трамвайные пути и снёс столб. Госпитализированы были два пассажира.
Вечером 19 октября на улице Ермаковского пьяный водитель автомобиля «Хонда» сперва пытался скрыться от патруля, а затем бросил машину и пустился наутёк. Впрочем, автоинспектор его догнал и задержал. При этом пьяный мужчина (что показало освидетельствование) заявил, что «отрицает запах алкоголя».
В Бурятии задержали петлявшего по дороге пьяного водителя
Происшествия, Фото:
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