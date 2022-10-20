В Улан-Удэ пьяный водитель пытался убежать от полицейских









Автомобиль нарушителя помещён на специализированную штрафстоянку, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



- Ежедневно сотрудники ДПС на дорогах республики задерживают и отстраняют от управления автомобилем водителей в состоянии опьянения. Кроме того, проводятся дополнительные профилактические акции по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС. Информацию о водителях, управляющих транспортом в состоянии опьянения либо лишенных права управления, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 29-29-02, 29-29-99, - призывают улан-удэнцев.



Как сообщал «Байкал-Daily», 5 октября автоинспекторы



Вечером 6 октября в Улан-Удэ благодаря бдительным очевидцам



В конце лета улан-удэнцы сообщили о подозрительном водителе, который едет по улице Иволгинская. Машину после непродолжительной погони остановили на улице Борсоева. За рулём



Автомобиль нарушителя помещён на специализированную штрафстоянку, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.- Ежедневно сотрудники ДПС на дорогах республики задерживают и отстраняют от управления автомобилем водителей в состоянии опьянения. Кроме того, проводятся дополнительные профилактические акции по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС. Информацию о водителях, управляющих транспортом в состоянии опьянения либо лишенных права управления, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 29-29-02, 29-29-99, - призывают улан-удэнцев.Как сообщал «Байкал-Daily», 5 октября автоинспекторы задержали пьяного водителя, который также пытался скрыться . Во время погони он превышал скорость и допускал опасные выезды на полосу встречного движения. А когда подъехал к своему дому, открыл автоматические ворота гаража и попытался убежать от полицейских во двор. Своим задержанием мужчина был крайне возмущён. «Я нормальный, я адекватный. Я, что, бухой в хлам? Я людей сбиваю? – гневно заявил он автоинспекторам.Вечером 6 октября в Улан-Удэ благодаря бдительным очевидцам задержали пьяную женщину, управлявшую автомобилем Hyundai . Она также всячески возмущалась и требовала отпустить её домой к детям. При этом происходящее её почему-то сильно веселило.В конце лета улан-удэнцы сообщили о подозрительном водителе, который едет по улице Иволгинская. Машину после непродолжительной погони остановили на улице Борсоева. За рулём оказался пьяный турист из Красноярского края, который еле ворочал языком

Вечером 19 октября на улице Ермаковского в Улан-Удэ инспекторы ДПС заметили автомобиль «Хонда», водитель которого прибавил скорость при виде патруля.Пытаясь уйти от преследования, он бросил машину во дворе жилого дома и попытался убежать. Однако автоинспектор его догнал и задержал.Внешние признаки и исходящий от мужчины запах алкоголя указывали на то, что он пьян. На месте 38-летнего мужчину освидетельствовали на предмет употребления алкоголя. Прибор показал 0,83 мг/л в выдыхаемом воздухе паров этанола.Впрочем, водитель не согласился с показаниями прибора. При этом отказался он и от повторного прохождения освидетельствования в наркодиспансере. Так что в отношении нетрезвого водителя автоинспекторы составили два протокола.