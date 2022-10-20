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В Улан-Удэ пьяный водитель пытался убежать от полицейских

В Улан-Удэ пьяный водитель пытался убежать от полицейских
Происшествия, 
«Я отрицаю запах алкоголя», - заявил задержанный заплетающимся языком

Вечером 19 октября на улице Ермаковского в Улан-Удэ инспекторы ДПС заметили автомобиль «Хонда», водитель которого прибавил скорость при виде патруля.

Пытаясь уйти от преследования, он бросил машину во дворе жилого дома и попытался убежать. Однако автоинспектор его догнал и задержал.

Внешние признаки и исходящий от мужчины запах алкоголя указывали на то, что он пьян. На месте 38-летнего мужчину освидетельствовали на предмет употребления алкоголя. Прибор показал 0,83 мг/л в выдыхаемом воздухе паров этанола.

Впрочем, водитель не согласился с показаниями прибора. При этом отказался он и от повторного прохождения освидетельствования в наркодиспансере. Так что в отношении нетрезвого водителя автоинспекторы составили два протокола.



Автомобиль нарушителя помещён на специализированную штрафстоянку, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

- Ежедневно сотрудники ДПС на дорогах республики задерживают и отстраняют от управления автомобилем водителей в состоянии опьянения. Кроме того, проводятся дополнительные профилактические акции по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС. Информацию о водителях, управляющих транспортом в состоянии опьянения либо лишенных права управления, можно сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 29-29-02, 29-29-99, - призывают улан-удэнцев.

Как сообщал «Байкал-Daily», 5 октября автоинспекторы задержали пьяного водителя, который также пытался скрыться. Во время погони он превышал скорость и допускал опасные выезды на полосу встречного движения. А когда подъехал к своему дому, открыл автоматические ворота гаража и попытался убежать от полицейских во двор. Своим задержанием мужчина был крайне возмущён. «Я нормальный, я адекватный. Я, что, бухой в хлам? Я людей сбиваю? – гневно заявил он автоинспекторам.

Вечером 6 октября в Улан-Удэ благодаря бдительным очевидцам задержали пьяную женщину, управлявшую автомобилем Hyundai. Она также всячески возмущалась и требовала отпустить её домой к детям. При этом происходящее её почему-то сильно веселило.

В конце лета улан-удэнцы сообщили о подозрительном водителе, который едет по улице Иволгинская. Машину после непродолжительной погони остановили на улице Борсоева. За рулём оказался пьяный турист из Красноярского края, который еле ворочал языком.

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