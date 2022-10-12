В Бурятии во дворе многоквартирного дома горел автомобиль









Ночью 12 октября на телефон 112 поступило сообщение о возгорании автомобиля во дворе дома по улице Комсомольская в городе Бабушкин.Когда пожарные прибыли на место происшествия, во дворе многоквартирного дома горел моторный отсек «Нивы Шевроле». Открытый огонь ликвидировали за 10 минут.В результате пожара огнём уничтожен аккумулятор автомобиля и часть проводки в моторном отсеке.- По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.